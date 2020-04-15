2020-04-15T07:30:39+03:00
Общество

В условиях самоизоляции Уфа остается популярным авианаправлением

Информацией поделился бортпроводник одного из перевозчиков
Владислав КАЗАНЦЕВ
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По словам бортпроводника, многие россияне ринулись в регионы из МосквыПо словам бортпроводника, многие россияне ринулись в регионы из МосквыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уфа остается популярным направлением для авиаперелетов даже в условиях пандемии коронавируса. Об этом изданию «Лента.ру» рассказал бортпроводник одной из российских авиакомпаний.

По его словам, у всех компаний отменились международные рейсы (не считая вывозных), а внутренние – значительно сократились. В конце марта было зафиксировано увеличение пассажиропотока, однако затем он пошел на спад. Член экипажа рассказал, что много людей вылетели из Москвы в регионы: кто-то остался без работы, кто-то решил держаться подальше от столицы.

«Со временем количество пассажиров стало уменьшаться, иногда самолеты летят полупустые. Правда, некоторые направления остаются популярными и сейчас: у нас это Пермь, Уфа, Екатеринбург, Краснодар и Минеральные Воды», – поделился бортпроводник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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