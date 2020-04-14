2020-04-14T18:43:21+03:00
Происшествия

Житель Башкирии в самоизоляции совершил суицид на кладбище

Тело мужчины обнаружили посетители погоста
Рустем АХУНОВ
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37-летний житель Башкирии совершил самоубийство на кладбище рядом со своей деревней.

Известно, что житель Давлекановского района перестал выходить на связь с родными еще 7 апреля. Обеспокоенные близкие обратились за помощью к стражам порядка, те организовали розыск пропавшего.

К сожалению, 12 апреля мужчину нашли мертвым. По предварительной информации, мужчина разочаровался в жизни, пришел на местное кладбище и свел счеты с жизнью. Тело обнаружили сельчане, которые пришли навестить могилу родственников.

Остается неизвестным, что могло стать причиной суицида 37-летнего мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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