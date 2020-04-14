2020-04-14T17:44:53+03:00
Коронавирус Covid-19

В ДУМ Башкирии рассказали, как правильно хоронить мусульман, умерших от коронавируса

Люди, которые умерли от COVID-19, могут быть похоронены в земле или кремированы
Эльвина АПАРИНА
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Семья и друзья могут осматривать тело после того, как оно было подготовлено для захоронения.Семья и друзья могут осматривать тело после того, как оно было подготовлено для захоронения.
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В Башкирии зафиксирована уже третья смерть от коронавируса. В связи с этим жители региона интересуются, как правильно хоронить людей, умерших от COVID-19. В ДУМ объяснили, как это сделать правильно.

- Согласно нормам и правилам шариата покойного следует полностью обмыть (гусль), завернуть в саван (кэфен), совершить над ним погребальную молитву (джаназа-намаз), предать тело земле, - рассказали в ДУМ.

Также там отметили, что во время пандемии из-за опасности заражения всего лишь от прикосновения к телу покойного обмывание, облачение в саван и предание земле проводят специалисты специальной группы.

Если же тело покойного передано родным и близким без обмывания и савана, то достаточно облить тело покойного водой, с соблюдением всех мер предосторожности и использованием средств индивидуальной защиты. Если это невозможно сделать, то нужно очистить покойного песком и пылью. Если и такой возможности нет, то допускается предание земле без обмывания и таяммума, поскольку в соответствии с целями шариата, сохранение здоровья и жизни предпочтительнее выполнению некоторых обрядов.

- Люди, которые умерли от COVID-19, могут быть похоронены в земле или кремированы. Кремация тела возможна, как отдельная вариация, но мусульмане могут предать тело покойного земле в специальных гробах, что в данный момент является целесообразным, - прокомментировали мусульмане.

Семья и друзья могут осматривать тело после того, как оно было подготовлено для захоронения. Но они не должны прикасаться к нему или целовать его и после осмотра обязаны тщательно мыть руки с мылом и водой.

Также тело умершего с подтвержденным диагнозом коронавируса выдают родным и близким в опломбированном черном пакете. Родственникам следует обратиться с просьбой к работникам морга, чтобы они обмыли и облачили покойного в саван.

ИСТОЧНИК KP.RU

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