В Башкирии найдено тело мужчины в сгоревшей бане

14 Апр 2020 2020-04-14T19:55:03+03:00

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Накануне в Юматово произошел пожар в бане на улице Северной. Как рассказали в пресс-службе МЧС по РБ, в ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело 76-летнего мужчины.

Вероятно, мужчина угорел, находясь в помещении.

Причины и обстоятельства ЧП предстоит установить следственно-оперативнойгруппе, экспертам испытательной пожарной лаборатории и дознавателю МЧС России.

Вечером 13 апреля произошел еще один серьезный пожар в деревне Абдрахманово Баймакского района Башкирии. Здесь загорелся дом, пожар начался в чулане. В происшествии никто не погиб, но пострадал мужчина 57 лет. После оказания ему медицинской помощи он отпущен на амбулаторное лечение. По предварительным данным пожар начался из-за аккумулятора, оставленного на зарядке без присмотра вблизи горючих материалов.

ИСТОЧНИК KP.RU