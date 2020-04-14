Клиника БГМУ в Уфе будет переделана под инфеционный госпиталь

14 Апр 2020 2020-04-14T19:00:40+03:00

По данным минздрава, побороть инфекцию по состоянию на 14 апреля удалось девятерым пациентам.

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В Уфе клиника БГМУ будет перепрофилирована под инфекционный госпиталь, сообщил Максим Забелин на брифинге минздрава 14 апреля.

Со слов министра, такая же участь ждет и клинику глазной хирургии «Аллоплант». Она будет переделана в изолятор для контактных с пациентами, у которых подозревают COVID-19.

Отметим, что сейчас большинство инфицированных коронавирусом лечатся в инфекционной больнице Уфы и Демской больнице. Ситуация осложняется с каждым днем – в Башкирии зафиксировано уже 129 случаев заражения, трое погибли, двое из заболевших находятся в критическом состоянии. По данным минздрава, побороть инфекцию по состоянию на 14 апреля удалось девятерым пациентам.

ИСТОЧНИК KP.RU