2020-04-14T19:00:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Клиника БГМУ в Уфе будет переделана под инфеционный госпиталь

В медучреждение будут свозить заболевших коронавирусом
Эльвина АПАРИНА
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По данным минздрава, побороть инфекцию по состоянию на 14 апреля удалось девятерым пациентам.По данным минздрава, побороть инфекцию по состоянию на 14 апреля удалось девятерым пациентам.
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В Уфе клиника БГМУ будет перепрофилирована под инфекционный госпиталь, сообщил Максим Забелин на брифинге минздрава 14 апреля.

Со слов министра, такая же участь ждет и клинику глазной хирургии «Аллоплант». Она будет переделана в изолятор для контактных с пациентами, у которых подозревают COVID-19.

Отметим, что сейчас большинство инфицированных коронавирусом лечатся в инфекционной больнице Уфы и Демской больнице. Ситуация осложняется с каждым днем – в Башкирии зафиксировано уже 129 случаев заражения, трое погибли, двое из заболевших находятся в критическом состоянии. По данным минздрава, побороть инфекцию по состоянию на 14 апреля удалось девятерым пациентам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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