«Ехал на летней резине»: на трассе Уфа-Белорецк произошла смертельная авария
ДТП случилось в 10 утра
Подробности и обстоятельства аварии уточняются.
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14 апреля в 10 утра в Белорецком района на трассе Уфа-Инзер-Белорецк произошла авария с летальным исходом.
Как сообщили в ГИБДД республики, на заснеженной дороге столкнулись «Лада Гранта» и встречный грузовик «Hino». Удар пришелся на боковую сторону легковушки.
Вероятно, ее водитель, 57-летний мужчина, ударился головой и из-за этого скончался на месте.
- Известно, что погибший ехал на летней резине в условиях снегопада. На месте ДТП работает полиция и другие службы, - сообщили в ведомстве.
Подробности и обстоятельства уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU