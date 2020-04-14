2020-04-14T16:15:16+03:00
Коронавирус Covid-19

«Мы сделали выводы»: Радий Хабиров обратился к родителям учеников, находящихся на дистанционном обучении

Глава Башкирии признал, что первую неделю обучения отработали плохо
Эльвина АПАРИНА
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Глава Башкирии сказал, что, несмотря на пандемию, власти будут думать о развитии и о будущем.Глава Башкирии сказал, что, несмотря на пандемию, власти будут думать о развитии и о будущем.
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В связи с распространением коронавирусной инфекции в Башкирии дети продолжают оставаться на дистанционном обучении. 14 апреля Радий Хабиров вновь обратился к родителям школьников. Глава Башкирии сказал, что, несмотря на пандемию, власти будут думать о развитии и о будущем.

- Первую неделю я честно сказал, что мы дистанционное образование отработали плохо, как говорится, на троечку... мы сделали выводы. Сегодня уже кол-во онлайн-уроков увеличилось с 25 до 35 тысяч в неделю, охвачено уже 312 тысяч учеников из 488, - сказал Хабиров.

Глава региона сказал, что родители многих учеников благодарят учителей за качественные уроки и индивидуальный подход. Он попросил родителей рассказать, как обстоят дела с обучением и у их детей, и сообщать ему о проблемах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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