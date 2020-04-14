2020-04-14T14:48:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В каких городах и районах Башкирии есть коронавирус: официальная информация на 14 апреля

Последние новости о том, где в Башкирии зафиксирован коронавирус
Рустем АХУНОВ
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В минздраве рассказали, в каких больницах находятся больные коронавирусом из БашкирииВ минздраве рассказали, в каких больницах находятся больные коронавирусом из БашкирииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В минздраве республики опубликовали информацию о том, в каких городах и районах Башкирии находятся больные коронавирусом.

По состоянию на 14 апреля, в Башкирии зафиксированы 129 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки прибавилось 22 больных. В больницах Башкирии находятся 103 человека.

Больше всего больных коронавирусом в Башкирии размещены в Республиканской инфекционной больнице в Уфе – 45 человек. Еще 27 человек находятся в РКБ Куватова, в Демской больнице находятся 7 человек, один из них тяжелом состоянии.

В Белебеевской районной больнице размещены 8 человек, один из пациентов в тяжелом состоянии. В Бирской ЦРБ лечение получают 5 жителей Башкирии больных коронавирусом. Двое больных находятся в Туймазинской районной больнице. По одному больному размещены в больницах городов Октябрьский, Нефтекамск, Сибай, Кумертау и Дюртюли. Также по одному пациенту находятся на лечении в Исянгуловской и Буздякской районных больницах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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