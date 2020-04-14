В каких городах и районах Башкирии есть коронавирус: официальная информация на 14 апреля
В минздраве республики опубликовали информацию о том, в каких городах и районах Башкирии находятся больные коронавирусом.
По состоянию на 14 апреля, в Башкирии зафиксированы 129 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки прибавилось 22 больных. В больницах Башкирии находятся 103 человека.
Больше всего больных коронавирусом в Башкирии размещены в Республиканской инфекционной больнице в Уфе – 45 человек. Еще 27 человек находятся в РКБ Куватова, в Демской больнице находятся 7 человек, один из них тяжелом состоянии.
В Белебеевской районной больнице размещены 8 человек, один из пациентов в тяжелом состоянии. В Бирской ЦРБ лечение получают 5 жителей Башкирии больных коронавирусом. Двое больных находятся в Туймазинской районной больнице. По одному больному размещены в больницах городов Октябрьский, Нефтекамск, Сибай, Кумертау и Дюртюли. Также по одному пациенту находятся на лечении в Исянгуловской и Буздякской районных больницах.
ИСТОЧНИК KP.RU