Пропавший в Уфе ребенок найден живым

14 Апр 2020 2020-04-14T15:43:10+03:00

К слову, школьник сбегает из дома не в первый раз

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Целые сутки в столице Башкирии искали 10-летнего школьника, который вышел из дома 13 апреля и пропал. Обеспокоенные родители обратились к волонтерам и в полицию. К счастью, поиски закончились благополучно, и ребенка вернули домой. Об этом сообщили поисковики «Лиза Алерт». Где 10-летний мальчик находился целые сутки, не уточняется.

К слову, школьник сбегает из дома не в первый раз. Последний раз его искали в феврале – тогда он сбежал вместе со своим другом, который старше его на один год. Детей удалось найти спустя сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU