2020-04-14T14:02:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Двое пациентов в Башкирии с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

Один из них в Демской больнице, другой в Белебеевской
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
С подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах республики остаются 235 человек, из них 11 детей.С подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах республики остаются 235 человек, из них 11 детей.
Изменить размер текста:

Стало известно о состоянии пациентов с коронавирусной инфекцией в Башкирии. Как сообщили в оперштабе, двое людей находятся в тяжелом состоянии. Один из них находится в Демской больнице, другой – в Белебеевской. У всех остальных пациентов состояние средней тяжести. В инфекционной больнице находятся 45 человек. Остальные получают лечение в РКБ имени Куватова, Демской больнице, в городах Октябрьский, Нефтекамск, Кумертау, Сибай, Стерлитамак, Белебей. Пациенты также есть в Бирской ЦРБ, Буздякской, Дюртюлинской, Исянгуловской, Туймазинской.

Всего с выздоровлением выписано 9 человек. С подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах республики остаются 235 человек, из них 11 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Регулировка температуры внутри жилого дома – обязанность управляющей компании
Двое пациентов в Башкирии с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
Безработный житель Башкирии наложил на себя руки, находясь в самоизоляции
В Уфе врачи РКБ имени Куватова будут работать в режиме вахты
В Уфе закрыли уфимскую больницу №21: в минздраве ответили, когда ее откроют
В Минздраве Башкирии рассказали, сколько новых пациентов с коронавирусом находятся в РКБ
Стали известны личности двух погибших от коронавируса в Башкирии
В мэрии Уфы произошли кадровые перестановки
Число умерших из-за коронавируса в Башкирии на 14 апреля 2020 года составило три человека
Статистика коронавируса в Башкирии на 14 апреля: подтвердились 22 новых случая
У главы Советского района Уфы подозревают коронавирус
Мэрия Уфы рассказала, чем обрабатывают улицы из-за коронавируса
Уфимец в самоизоляции изрезал сына-шестиклассника ножом и сбежал