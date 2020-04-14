Двое пациентов в Башкирии с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

14 Апр 2020 2020-04-14T14:02:57+03:00

С подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах республики остаются 235 человек, из них 11 детей.

Один из них в Демской больнице, другой в Белебеевской

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Стало известно о состоянии пациентов с коронавирусной инфекцией в Башкирии. Как сообщили в оперштабе, двое людей находятся в тяжелом состоянии. Один из них находится в Демской больнице, другой – в Белебеевской. У всех остальных пациентов состояние средней тяжести. В инфекционной больнице находятся 45 человек. Остальные получают лечение в РКБ имени Куватова, Демской больнице, в городах Октябрьский, Нефтекамск, Кумертау, Сибай, Стерлитамак, Белебей. Пациенты также есть в Бирской ЦРБ, Буздякской, Дюртюлинской, Исянгуловской, Туймазинской.

Всего с выздоровлением выписано 9 человек. С подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах республики остаются 235 человек, из них 11 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU