2020-04-14T12:30:12+03:00
Коронавирус Covid-19

В Уфе врачи РКБ имени Куватова будут работать в режиме вахты

Об этом заявила Ирина Кононова замминистра минздрава
Эльвина АПАРИНА
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За работу в опасных условиях медики получат надбавки к зарплатам по 10 и 15%.За работу в опасных условиях медики получат надбавки к зарплатам по 10 и 15%.
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Сегодня 14 апреля на брифинге минздрава заместитель министра здравоохранения Ирина Кононова заявила, что врачи РКБ имени Куватова будут работать в режиме вахты. Медики заключили дополнительное соглашение на работу в условиях COVID-19, поскольку 6 апреля РКБ имени Куватова приказом минздрава переведена в режим работы covid-госпиталя.

- Оплата труда у нас будет осуществляться в соответствии трудовым законодательством, - сказала Кононова. – Медикам предложили заключить соглашение на работу в условиях вахты. Эта вахта продержится 2 недели. Далее наступит период отдыха.

С ее слов, эти две недели помогут медикам восстановиться и успокоиться. За работу в опасных условиях медики получат надбавки к зарплатам по 10 и 15%.

- Тот, кто работает в чистой зоне, получит 10% надбавок, кто работал в грязной, с больными коронавирусом, по 15%, - отметила замминистра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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