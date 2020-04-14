В Уфе закрыли уфимскую больницу №21: в минздраве ответили, когда ее откроют

14 Апр 2020 2020-04-14T12:34:40+03:00

Уже сегодня вечером лечебное учреждение продолжит работу в штатном режиме

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Стало известно, из-за чего вчера, 13 апреля, закрыли на карантин одну из крупнейших уфимских больниц – ГКБ №21. Как сообщил глава регионального Минздрава во время очередного брифинга, в клинику поступил пациент, который контактировал с человеком, у кого подтвердился диагноз коронавирус. Поэтому больницу срочно закрыли, чтобы ее продезинфицировать.

- Проводятся все противоэпидемические предприятия, уже сегодня вечером, после повторной проверки, больница заработает в штатном режиме, - уточнил глава регионального Минздрава Максим Забелин.

ИСТОЧНИК KP.RU