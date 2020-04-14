В Минздраве Башкирии рассказали, сколько новых пациентов с коронавирусом находятся в РКБ

14 Апр 2020 2020-04-14T12:29:01+03:00

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Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин рассказал, сколько новых подтвержденных больных с коронавирусом находятся в республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе. Напомним, за прошедшие сутки всего в регионе выявлено 22 инфицированных жителя. По словам министра, 14 из них - восемь медиков и шесть пациентов - обнаружены в РКБ, которая в настоящий момент закрыта на карантин. Заразившиеся врачи перешли в статус пациентов.

«Заразившиеся сотрудники перешли в статус пациентов. Ситуация в РКБ рабочая. Все пациенты получают лечение. Те, у кого диагностирован коронавирус, получают специальное лечение в соответствии с рекомендациями. Средства защиты и препараты имеются. Идет работа по устранению замечаний санитарного врача», – сказал Забелин.

Напомним, за минувшие сутки в Башкирии скончались два человека с подтвержденным диагнозом коронавирус. Еще двое выписаны с выздоровлением.

ИСТОЧНИК KP.RU