2020-04-14T12:10:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Стали известны личности двух погибших от коронавируса в Башкирии

Данные озвучили на брифинге в минздраве
Эльвина АПАРИНА
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Министр здравоохранения отметил, что из-за коронавируса у пациентов появилась пневмония, и заболевшие скончались.Министр здравоохранения отметил, что из-за коронавируса у пациентов появилась пневмония, и заболевшие скончались.
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14 апреля стало известно, что в Башкирии скончались еще двое жителей региона от коронавируса. Ими оказались мужчина 63 лет и женщина 73 лет. Об этом сообщил Максим Забелин на брифинге минздрава. Оба пациента боролись с хроническими тяжелыми заболеваниями.

- Он [мужчина] также страдал от бронхита, ишемической болезни сердца. Скончалась еще пациентка 73 лет, это онкологическая пациентка. Она получала лечение от злокачественного образования молочной железы, сахарным диабетом, имела и сердечные проблемы, - сказал Забелин.

Министр здравоохранения отметил, что из-за коронавируса у пациентов появилась пневмония, и заболевшие скончались.

На сегодняшний день в Башкирии три официально подтвержденных летальных случая от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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