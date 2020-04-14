Стали известны личности двух погибших от коронавируса в Башкирии
14 апреля стало известно, что в Башкирии скончались еще двое жителей региона от коронавируса. Ими оказались мужчина 63 лет и женщина 73 лет. Об этом сообщил Максим Забелин на брифинге минздрава. Оба пациента боролись с хроническими тяжелыми заболеваниями.
- Он [мужчина] также страдал от бронхита, ишемической болезни сердца. Скончалась еще пациентка 73 лет, это онкологическая пациентка. Она получала лечение от злокачественного образования молочной железы, сахарным диабетом, имела и сердечные проблемы, - сказал Забелин.
Министр здравоохранения отметил, что из-за коронавируса у пациентов появилась пневмония, и заболевшие скончались.
На сегодняшний день в Башкирии три официально подтвержденных летальных случая от коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU