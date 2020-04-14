Безработный житель Башкирии наложил на себя руки, находясь в самоизоляции

14 Апр 2020 2020-04-14T13:08:10+03:00

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40-летний житель Стерлитамака наложил на себя руки, находясь в самоизоляции по коронавирусу.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, жуткая история произошла в минувшее воскресенье, 12 апреля. Во дворе дома по улице Артема медики обнаружили безработного местного жителя с серьезными травмами. Он объяснил врачам, что решился свести счеты с жизнью.

Врачи оказали пострадавшему первую помощь и доставили в больницу. К сожалению, вскоре он скончался в реанимационном отделении больницы №1. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства смерти мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU