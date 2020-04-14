2020-04-14T13:08:10+03:00
Происшествия

Безработный житель Башкирии наложил на себя руки, находясь в самоизоляции

Мужчина успел рассказать печальную историю врачам
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

40-летний житель Стерлитамака наложил на себя руки, находясь в самоизоляции по коронавирусу.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, жуткая история произошла в минувшее воскресенье, 12 апреля. Во дворе дома по улице Артема медики обнаружили безработного местного жителя с серьезными травмами. Он объяснил врачам, что решился свести счеты с жизнью.

Врачи оказали пострадавшему первую помощь и доставили в больницу. К сожалению, вскоре он скончался в реанимационном отделении больницы №1. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства смерти мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Регулировка температуры внутри жилого дома – обязанность управляющей компании
Двое пациентов в Башкирии с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
Безработный житель Башкирии наложил на себя руки, находясь в самоизоляции
В Уфе врачи РКБ имени Куватова будут работать в режиме вахты
В Уфе закрыли уфимскую больницу №21: в минздраве ответили, когда ее откроют
В Минздраве Башкирии рассказали, сколько новых пациентов с коронавирусом находятся в РКБ
Стали известны личности двух погибших от коронавируса в Башкирии
В мэрии Уфы произошли кадровые перестановки
Число умерших из-за коронавируса в Башкирии на 14 апреля 2020 года составило три человека
Статистика коронавируса в Башкирии на 14 апреля: подтвердились 22 новых случая
У главы Советского района Уфы подозревают коронавирус
Мэрия Уфы рассказала, чем обрабатывают улицы из-за коронавируса
Уфимец в самоизоляции изрезал сына-шестиклассника ножом и сбежал