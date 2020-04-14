Число умерших из-за коронавируса в Башкирии на 14 апреля 2020 года составило три человека

14 Апр 2020 2020-04-14T10:53:25+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Башкирии на 14 апреля 2020 года

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Сегодня 14 апреля стало известно, что в Башкирии еще два человека умерли от коронавируса. Информация опубликована на федеральном портале «Стопкоронавирус». Личности и возраст погибших пока неизвестны, вероятно, об этом расскажут на брифинге минздрава Башкирии в 14:00. Теперь количество умерших в Башкирии от COVID-19 составило три человека.

Также увеличилось количество зараженных – за минувшие сутки вирус подтвердился у еще 22 человек. Состояние больных не уточняется. Теперь количество заболевших в Башкирии составило 129 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU