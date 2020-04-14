Статистика коронавируса в Башкирии на 14 апреля: подтвердились 22 новых случая
За минувшие сутки коронавирусом в Башкирии заболели 22 человека.
По официальным данным федерального портала «Стопкоронавирус», в Башкирии резко снизилось количество больных новым коронавирусом, за минувшие сутки опасный вирус подтвердился 22 человек. Также портал сообщает, что от коронавируса в Башкирии за сутки погибли два человека.
Как и прежде, самое большое количество заболевших коронавирусом за сутки зарегистрировано в Москве.
Напомним, что сутками ранее в Башкирии коронавирусом заразились 23 человека. Теперь количество заболевших коронавирусом в Башкирии составляет 129 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU