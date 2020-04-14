Статистика коронавируса в Башкирии на 14 апреля: подтвердились 22 новых случая

14 Апр 2020 2020-04-14T10:55:38+03:00

В Башкирии за минувшие сутки зарегистрированы 2 случая коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Общее число зараженных коронавирусом в Башкирии составило 129 человек

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За минувшие сутки коронавирусом в Башкирии заболели 22 человека.

По официальным данным федерального портала «Стопкоронавирус», в Башкирии резко снизилось количество больных новым коронавирусом, за минувшие сутки опасный вирус подтвердился 22 человек. Также портал сообщает, что от коронавируса в Башкирии за сутки погибли два человека.

Как и прежде, самое большое количество заболевших коронавирусом за сутки зарегистрировано в Москве.

Напомним, что сутками ранее в Башкирии коронавирусом заразились 23 человека. Теперь количество заболевших коронавирусом в Башкирии составляет 129 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU