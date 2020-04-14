В мэрии Уфы произошли кадровые перестановки
Сегодня 14 апреля на оперативном совещании в мэрии стало известно от кадровых перестановках. Ульфат Мустафин сообщил, что исполняющим обязанности первого заместителя главы Советского района Уфы назначен Ильнур Идиятуллин.
Сити-менеджер прокомментировал, что ранее Идиятуллин занимал должность заместителя начальника управления ЖКХ и благоустройства города. Ио первого замглавы много лет работал в структурах города, и у него достаточно большой опыт.
Напомним, что сегодня также стало известно, что глава Советского района ушел на больничный – у Рустема Рахматуллина подозревают коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU