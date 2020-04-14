2020-04-14T09:55:45+03:00
Коронавирус Covid-19

У главы Советского района Уфы подозревают коронавирус

Рустем Рахматуллин ушел на больничный и сдал анализы
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Чиновник сдал анализ на коронавирусную инфекцию, о результатах которого станет известно позже, сообщили в мэрии.Чиновник сдал анализ на коронавирусную инфекцию, о результатах которого станет известно позже, сообщили в мэрии.
Изменить размер текста:

В Уфе у главы Советского района подозревают коронавирус – 11 апреля Рустем Рахматуллин ушел на больничный с повышенной температурой. Чиновник сдал анализ на коронавирусную инфекцию, о результатах которого станет известно позже, сообщили в мэрии.

В связи с этим администрация Советского района перешла на удаленный режим работы. Сотрудники продолжают выполнять свои обязанности дистанционно, соблюдая режим самоизоляции по месту проживания.

В администрации сообщили, что все санитарно-профилактические меры предприняты, во всех кабинетах провели дезинфекцию.

Ситуация находится на особом контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число умерших из-за коронавируса в Башкирии на 14 апреля 2020 года составило три человека
Статистика коронавируса в Башкирии на 14 апреля: подтвердились 22 новых случая
У главы Советского района Уфы подозревают коронавирус
Мэрия Уфы рассказала, чем обрабатывают улицы из-за коронавируса
Уфимец в самоизоляции изрезал сына-шестиклассника ножом и сбежал
В Башкирии сотрудники ГИБДД нашли водителя, который сбежал с места ДТП, где погибла 14-летняя девочка
«Ведет себя как настоящий мужчина»: Радий Хабиров оценил работу главврача РКБ имени Куватова
В Уфе без вести пропал 10-летний ребенок
1200 врачей и пациентов одной из больниц Башкирии сдали анализ на коронавирус из-за одного заразившегося
На самоизоляции в Уфе девочку выгнали из дома в ночь в домашней одежде
В Башкирии с начала года число безработных увеличилось на 1,5 тысячи человек
В Башкирии труп женщины 5 месяцев лежал прямо у вокзала
ВТБ предоставил кредитные каникулы
У избитого студента из Уфы отняли айфон и крестик
Суд решит судьбу матери из Башкирии, оставившей двухлетнего ребенка мерзнуть в сугробе в 25-градусный холод
В Уфе СК возбудил уголовное дело из-за видео с вылезающими из окна сотрудниками РКБ
В каких городах и районах Башкирии есть коронавирус: официальная информация на 13 апреля
Парламент Башкирии на период самоизоляции частично отменил штрафы за шум по ночам
«Я так и не попросила у неё прощения…»: девочка из Башкирии погибла страшной смертью
«Уфимское время» на телеканале «Вся Уфа»
«Прошу не забывать, какую профессию мы выбрали»: глава Минздрава Башкирии обратился к врачам
Радий Хабиров запретил учителям ставить «двойки» и оценил первую неделю дистанционного обучения на «троечку»
Жительница Башкирии на самоизоляции изрезала любовника
«Есть все»: замминистра здравоохранения Башкирии – про обеспеченность уфимской РКБ
На обочине трассы в Башкирии обнаружено тело 14-летней девочки