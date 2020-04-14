У главы Советского района Уфы подозревают коронавирус

14 Апр 2020 2020-04-14T09:55:45+03:00

Чиновник сдал анализ на коронавирусную инфекцию, о результатах которого станет известно позже, сообщили в мэрии.

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В Уфе у главы Советского района подозревают коронавирус – 11 апреля Рустем Рахматуллин ушел на больничный с повышенной температурой. Чиновник сдал анализ на коронавирусную инфекцию, о результатах которого станет известно позже, сообщили в мэрии.

В связи с этим администрация Советского района перешла на удаленный режим работы. Сотрудники продолжают выполнять свои обязанности дистанционно, соблюдая режим самоизоляции по месту проживания.

В администрации сообщили, что все санитарно-профилактические меры предприняты, во всех кабинетах провели дезинфекцию.

Ситуация находится на особом контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU