У главы Советского района Уфы подозревают коронавирус
В Уфе у главы Советского района подозревают коронавирус – 11 апреля Рустем Рахматуллин ушел на больничный с повышенной температурой. Чиновник сдал анализ на коронавирусную инфекцию, о результатах которого станет известно позже, сообщили в мэрии.
В связи с этим администрация Советского района перешла на удаленный режим работы. Сотрудники продолжают выполнять свои обязанности дистанционно, соблюдая режим самоизоляции по месту проживания.
В администрации сообщили, что все санитарно-профилактические меры предприняты, во всех кабинетах провели дезинфекцию.
Ситуация находится на особом контроле.
ИСТОЧНИК KP.RU