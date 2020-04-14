2020-04-14T09:43:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Мэрия Уфы рассказала, чем обрабатывают улицы из-за коронавируса

Когда погода улучшится, продезинфицируют еще несколько улиц
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Город обработали специальным обеззараживающим раствором по периметру Республиканской клинической больницы имени Куватова.Город обработали специальным обеззараживающим раствором по периметру Республиканской клинической больницы имени Куватова.
Изменить размер текста:

На оперативном совещании в мэрии 14 апреля рассказали, какие уфимские улицы и чем обработали в связи с угрозой распространения коронавируса.

Начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы Рустем Хамитов рассказал, что город обработали специальным обеззараживающим раствором по периметру Республиканской клинической больницы имени Куватова.

- В частности, были обработаны улицы Кирова, Мингажева, Кустарная, Революционная. 9, 10, 11 апреля в ночное время проводилась обработка основных магистралей улиц города с последующим заходом на второстепенные улицы. В качестве реагента для обработки улиц использовалось аэрозольное вещество «Этоксамин», которое сертифицировано и лицензировано и не представляет никакой опасности для жителей, - сказал чиновник.

Также в мэрии отметили, что как только установится благоприятная погода, продезинфицируют улицы Сагита Агиша, Степана Злобина, Губайдуллина, Авроры, Батырская, Степана Кувыкина, Рабкоров, Софьи Перовской, Армавирская, Зайнаб Биишевой, Сочинская, Правды, Новороссийская, Магистральная, Дагестанская, Таллинская, Левитана, Летчиков, Ахметова, проспект Дружбы народов.

Перед дезинфекцией уфимцев попросят закрыть окна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число умерших из-за коронавируса в Башкирии на 14 апреля 2020 года составило три человека
Статистика коронавируса в Башкирии на 14 апреля: подтвердились 22 новых случая
У главы Советского района Уфы подозревают коронавирус
Мэрия Уфы рассказала, чем обрабатывают улицы из-за коронавируса
Уфимец в самоизоляции изрезал сына-шестиклассника ножом и сбежал
В Башкирии сотрудники ГИБДД нашли водителя, который сбежал с места ДТП, где погибла 14-летняя девочка
«Ведет себя как настоящий мужчина»: Радий Хабиров оценил работу главврача РКБ имени Куватова
В Уфе без вести пропал 10-летний ребенок
1200 врачей и пациентов одной из больниц Башкирии сдали анализ на коронавирус из-за одного заразившегося
На самоизоляции в Уфе девочку выгнали из дома в ночь в домашней одежде
В Башкирии с начала года число безработных увеличилось на 1,5 тысячи человек
В Башкирии труп женщины 5 месяцев лежал прямо у вокзала
ВТБ предоставил кредитные каникулы
У избитого студента из Уфы отняли айфон и крестик
Суд решит судьбу матери из Башкирии, оставившей двухлетнего ребенка мерзнуть в сугробе в 25-градусный холод
В Уфе СК возбудил уголовное дело из-за видео с вылезающими из окна сотрудниками РКБ
В каких городах и районах Башкирии есть коронавирус: официальная информация на 13 апреля
Парламент Башкирии на период самоизоляции частично отменил штрафы за шум по ночам
«Я так и не попросила у неё прощения…»: девочка из Башкирии погибла страшной смертью
«Уфимское время» на телеканале «Вся Уфа»
«Прошу не забывать, какую профессию мы выбрали»: глава Минздрава Башкирии обратился к врачам
Радий Хабиров запретил учителям ставить «двойки» и оценил первую неделю дистанционного обучения на «троечку»
Жительница Башкирии на самоизоляции изрезала любовника
«Есть все»: замминистра здравоохранения Башкирии – про обеспеченность уфимской РКБ
На обочине трассы в Башкирии обнаружено тело 14-летней девочки