Мэрия Уфы рассказала, чем обрабатывают улицы из-за коронавируса

14 Апр 2020 2020-04-14T09:43:53+03:00

Когда погода улучшится, продезинфицируют еще несколько улиц

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На оперативном совещании в мэрии 14 апреля рассказали, какие уфимские улицы и чем обработали в связи с угрозой распространения коронавируса.

Начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы Рустем Хамитов рассказал, что город обработали специальным обеззараживающим раствором по периметру Республиканской клинической больницы имени Куватова.

- В частности, были обработаны улицы Кирова, Мингажева, Кустарная, Революционная. 9, 10, 11 апреля в ночное время проводилась обработка основных магистралей улиц города с последующим заходом на второстепенные улицы. В качестве реагента для обработки улиц использовалось аэрозольное вещество «Этоксамин», которое сертифицировано и лицензировано и не представляет никакой опасности для жителей, - сказал чиновник.

Также в мэрии отметили, что как только установится благоприятная погода, продезинфицируют улицы Сагита Агиша, Степана Злобина, Губайдуллина, Авроры, Батырская, Степана Кувыкина, Рабкоров, Софьи Перовской, Армавирская, Зайнаб Биишевой, Сочинская, Правды, Новороссийская, Магистральная, Дагестанская, Таллинская, Левитана, Летчиков, Ахметова, проспект Дружбы народов.

Перед дезинфекцией уфимцев попросят закрыть окна.

ИСТОЧНИК KP.RU