Житель Башкирии на карантине осквернил 27 могил на русском кладбище
Житель Башкирии на самоизоляции спилил с местного кладбища 27 крестов.
Известно, что жуткий случай произошел рядом с городом Октябрьский. По всей видимости, 11 апреля одна из местных жительниц решила проверить могилку сына на кладбище у поселка Муллино, но на месте она обнаружила жуткую картину – кто-то спилил крест на могиле ее родственника. Женщина тут же обратилась в полицию. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили, что таким же образом повредили еще 27 могил.
Источник «КП-Уфа» сообщил, что вскоре нашелся и мужчина, который осквернял погост. Им оказался 50-летний безработный мужчина. Остается неизвестным, для чего он разрушал десятки могил на кладбище.
ИСТОЧНИК KP.RU