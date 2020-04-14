2020-04-14T17:01:15+03:00
Происшествия

Житель Башкирии на карантине осквернил 27 могил на русском кладбище

50-летний мужчина во всем признался
Рустем АХУНОВ
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Житель Башкирии на самоизоляции спилил с местного кладбища 27 крестов.

Известно, что жуткий случай произошел рядом с городом Октябрьский. По всей видимости, 11 апреля одна из местных жительниц решила проверить могилку сына на кладбище у поселка Муллино, но на месте она обнаружила жуткую картину – кто-то спилил крест на могиле ее родственника. Женщина тут же обратилась в полицию. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили, что таким же образом повредили еще 27 могил.

Источник «КП-Уфа» сообщил, что вскоре нашелся и мужчина, который осквернял погост. Им оказался 50-летний безработный мужчина. Остается неизвестным, для чего он разрушал десятки могил на кладбище.

ИСТОЧНИК KP.RU

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