2020-04-14T08:24:34+03:00
Происшествия

В Башкирии сотрудники ГИБДД нашли водителя, который сбежал с места ДТП, где погибла 14-летняя девочка

Нерадивым автомобилистом оказался 18-летний парень
Эльвина АПАРИНА
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Известно, что водительского удостоверения водитель не получал. Начато разбирательство.Известно, что водительского удостоверения водитель не получал. Начато разбирательство.
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Стали известны подробности аварии, которая произошла 13 апреля утром в Кушнаренковском районе на автодороге Шарипово-Первушино. Здесь опрокинулся ВАЗ-2106, в нем очевидцы обнаружили 14-летнюю погибшую девочку-пассажирку, а сам водитель с места происшествия сбежал.

Через несколько часов сотрудники ГИБДД сумели его отыскать – им оказался 18-летний парень. Молодого человека обнаружили у себя дома.

- На момент проверки он находился дома без сознания с видимыми телесными повреждениями характерными при ДТП. В связи с чем был госпитализирован, - прокомментировали в ГИБДД.

Известно, что водительского удостоверения он не получал. Начато разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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