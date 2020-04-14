«Ведет себя как настоящий мужчина»: Радий Хабиров оценил работу главврача РКБ имени Куватова

14 Апр 2020 2020-04-14T07:51:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Скандал в РКБ имени Куватова дошел до федерального уровня. В программе Владимира Соловьева выступил сам Радий Хабиров, который оценил работу главврача медучреждения Эльзы Сыртлановой, сообщает «UfaTime». Хабиров отметил, что в его задачи не входит, расследовать, откуда пришел вирус.

- У нас там на карантине находится больше 1 200 человек, половина на половину пациенты и врачи, - сказал глава. – Меня волнует, как там они, как себя чувствуют. Знаете, это как раз тот случай, когда все остальное можно потом посмотреть. В один момент много людей остались там, и в этой связи мне нужно было понять самому, что там происходит.

Он отметил, что обстановка в РКБ тяжелая, но медработники ведут себя достойно, а сама Сыртланова и вовсе, хоть и женщина, «но ведет себя, как настоящий мужчина».

- Ей непросто, конечно, но мы очаг держим, - подытожил Хабиров.

Напомним, что о ЧП в РКБ стало известно на прошлой неделе – в главной больнице Башкирии произошла вспышка коронавируса. Этим вопросом заинтересовались и следователи, а позднее и Генпрокуратура. Стражам порядка предстоит выяснить, действительно ли руководство больницы допустило халатность и не обратило внимание на тревожные звоночки вроде резкого увеличения случаев вирусной пневмонии среди пациентов и сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU