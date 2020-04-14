В Уфе без вести пропал 10-летний ребенок
В столице Башкирии волонтеры организации «Лиза Алерт» разыскивают 10-летнего Романа Костюченко. Мальчик ушел из дома 13 апреля и не вернулся. Обеспокоенные родители обратились в полицию и к поисковикам.
Приметы: рост 140 см, спортивного телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые;
Был одет в куртку темно-синюю, темные спортивные штаны, темные кроссовки и темную шапку.
Если вам известно о местонахождении ребенка, сообщите волонтерам 8 (800) 700-54-52 или в полицию.
Напомним, что в Башкирии действует комендантский час для детей. Детям нельзя выходить из дома с 18 часов до 13 часов следующего дня.
ИСТОЧНИК KP.RU