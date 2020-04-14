1200 врачей и пациентов одной из больниц Башкирии сдали анализ на коронавирус из-за одного заразившегося

14 Апр 2020 2020-04-14T07:32:47+03:00

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1200 медиков и пациентов больницы №1 в Стерлитамаке сдали анализ на коронавирус из-за одного заразившегося. Об этом сообщила Ольга Сошникова, пресс-секретарь профсоюза работников здравоохранения.

Те пациенты и медики, у кого анализы показали отрицательный результат, отправлены домой на самоизоляцию.

- В больнице осталось около 120 сотрудников, которые пока ждут результатов тестов и продолжают оказывать медицинскую помощь. Около 250 пациентов с готовыми выписками на руках так же ждут результатов анализов. Больница закрыта на карантин, больные с момента объявления карантина направлялись в больницы соседних городов Салават и Ишимбай, - прокомментировали в профсоюзе.

В городе создан оперативный штаб, члены администрации обеспечивают врачей дополнительным питанием и средствами гигиены.

Напомним, что в Стерлитамаке первого заболевшего коронавирусом выявили 10 апреля. Те медики, которые могли с ним контактировать, были вызваны на работу и остались в стенах больницы. В тот же день были взяты мазки для определения инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU