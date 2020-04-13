2020-04-13T21:07:26+03:00
Происшествия

На самоизоляции в Уфе девочку выгнали из дома в ночь в домашней одежде

Подросток пытался привлечь к себе внимание с помощью автомобильной сигнализации [видео]
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Уфе произошел вопиющий случай: девочку ночью выгнали из дома в одной домашней одежде. Об инциденте, произошедшем 10 апреля, рассказал местный житель Руслан Юсупов. Именно он помог школьнице, когда она в отчаянии била по его машине, чтобы привлечь к себе внимание сигнализацией. Этот момент заснял видеорегистратор автомобиля. На кадрах видно, что на девочке нет даже обуви – только леггинсы и майка. В какой-то момент в исступлении она бросается в сторону от машины.

«Девочке на вид лет 13-14. Когда я ее догнал на остановке, она, неловко перебирая босыми лапками, намеревалась побежать через шесть полос редкого движения. Остановил. Спросил, что случилось. В ответ - только мычания. Остановились двое ребят на «Приоре». Вышли. Подошли. Спросили, что тут происходит. Я не успел ответить. Показалась скорая, и я побежал ей наперерез», – рассказал Юсупов.

По словам мужчины, уже сидя в скорой девочка написала ему на телефоне, «что ее выгнали из дома». Уфимец до сих пор не понимает, почему несчастная не могла говорить: «то ли от шока, то ли действительно была немой».

После этого подростка увезли в 21-ю больницу. Чем закончилась эта история, неизвестно. «Очень хочется верить, что эта девочка в порядке», – надеется Руслан. Он добавил, что если домашнее насилие действительно было, то таких родителей необходимо изолировать на долгие годы – «и не дома, в местах не столь отдаленных».

ИСТОЧНИК KP.RU

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