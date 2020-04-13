2020-04-13T19:45:26+03:00
Общество

В Башкирии с начала года число безработных увеличилось на 1,5 тысячи человек

Как минимум две тысячи человек прямо сейчас находятся под угрозой увольнения
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии растет число безработныхВ Башкирии растет число безработныхФото: Елена СТЕПАНОВА
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В Башкирии с начала текущего года число зарегистрированных безработных выросло на 1 558 человек и сейчас составляет 19 817 жителей. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики рассказала глава регионального Минтруда Ленара Иванова.

Согласно данным портала «Работа в России», в настоящий момент под угрозой увольнения в Башкирии находится 1962 человека. В режиме неполного дня работают 8 418 жителей. 1 275 сотрудников отправлены в отпуск за свой счет, а 33,5 тысячи – работают на удаленке.

По словам Ивановой, информация на этом портале не демонстрирует полную и актуальную картину – пока там представлены данные только 3 946 местных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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