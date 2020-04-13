Суд решит судьбу матери из Башкирии, оставившей двухлетнего ребенка мерзнуть в сугробе в 25-градусный холод

13 Апр 2020 2020-04-13T17:27:17+03:00

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Перед судом предстанет жительница Мелеузовского района, оставившая своего двухлетнего ребенка мерзнуть при 25-градусном холоде. Районный СК завершил расследование уголовного дела по статьям «оставление в опасности» и «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Напомним, речь идет об инциденте, произошедшем в ночь на 10 февраля. 23-летняя девушка оставила малыша во дворе дома при отрицательной температуре воздуха от -25 до -27°С. По данным следствия, ребенок находился на морозе не менее 10 минут. Одет он был не погоде, что сразу же отразилось на его состоянии. Когда мальчика обнаружили, он уже впал в кому: у него было общее переохлаждение организма тяжелой степени, отморозились части тела и произошел отек мозга. Тем не менее врачи смогли спасти малыша. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В отношении матери было возбуждено уголовное дело. В правах на ребенка ее ограничили. Сейчас он живет вместе с бабушкой. Что будет с его мамой, решит суд – материалы с обвинительным заключением уже направлены для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU