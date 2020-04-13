В Уфе СК возбудил уголовное дело из-за видео с вылезающими из окна сотрудниками РКБ

13 Апр 2020 2020-04-13T16:47:37+03:00

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В Уфе следственный комитет возбудил уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусе. Речь идет о том самом видео с вылезающими из окна сотрудниками РКБ имени Куватова. Автор ролика утверждал, что таким образом руководство закрытой на карантин больницы покидают ее. Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин назвал запись «инсценировкой», а главврач медучреждения Эльза Сыртланова заявила, что на ролике сотрудники администрации выносят компьютеры через окно для удаленной работы, чтобы не сталкиваться с посетителями.

Правоохранители изучили ролик и сопутствующую ему информацию, после чего приняли решение возбудить уголовное дело. Следователи установили, что опубликованная в соцсетях информация о том, что главные герои видео – это руководство РКБ, покидающее медучреждение на карантине, не соответствует действительности.

«В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства, при которых была распространена ложная информация, а также лиц ее распространивших, действиям которых по результатам расследования следствием будет дана правовая оценка», – заявили в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU