2020-04-13T16:26:46+03:00
Общество

В каких городах и районах Башкирии есть коронавирус: официальная информация на 13 апреля

Последние новости о том, где в Башкирии зафиксированы случаи коронавируса
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Больные со средней тяжестью заболевания лечатся в 11 медучрежденияхБольные со средней тяжестью заболевания лечатся в 11 медучрежденияхФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство здравоохранения Башкирии предоставило оперативную информацию о том, в каких городах и районах республики есть инфицированные коронавирусом. По состоянию на 15:00 13 апреля в регионе подтверждено 107 случаев COVID-19 (+23 за сутки). С выздоровлением выписано 8 человек. 12 жителей республики лечатся амбулаторно – у них легкое течение заболевания. 86 заболевших находятся на госпитализации в 11 медучреждениях. Рассказываем, где именно.

Уфа: республиканская клиническая инфекционная больница – 44 пациента; республиканская клиническая больница имени Куватова – 11 пациентов (по данным главврача медучреждения – 52 пациента); городская клиническая больница Демского района – 6 пациентов. В Белебеевской ЦРБ лежат четыре пациента, Бирской ЦРБ – три и в РКИБ города Стерлитамака – два. По одному зараженному коронавирусом лечатся в ЦГБ Кумертау, Сибая, ГБ Октябрьского, а также в Дюртюлинской и Исянгуловской ЦРБ.

В Башкирии за весь период пандемии скончались три пациента с коронавирсной инфекцией. Причина смерти одного из них напрямую связана с COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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