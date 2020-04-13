Парламент Башкирии на период самоизоляции частично отменил штрафы за шум по ночам

13 Апр 2020 2020-04-13T15:46:39+03:00

Ответственность снята с тех, кто доставляет лекарства и продукты

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Парламент Башкирии снял ответственность за нарушение тишины в ночное время для тех, кто доставляет лекарства и продукты. Соответствующие поправки были внесены в республиканский административный кодекс. Они будут актуальными до конца период самоизоляции.

«Отменено ответственность за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время в отношении лиц, осуществляющих доставку на транспортных средствах продуктов, товаров первой необходимости, лекарств и медицинских изделий в магазины, аптеки, медучреждения», – пояснили в пресс-службе Курултая.

На территории республики в ночное время запрещены определенные действия, в число которых входят погрузочно-разгрузочные работы, неизбежные при доставке товаров. Спикер Госсобрания Константин Толкачев пояснил, что новый закон снимает искусственную преграду действиям организаций, от которых зависит жизнеобеспечение граждан.

Напомним, за нарушение тишины гражданам грозит штраф от двух до трех тысяч рублей, а должностным и юридическим лицам от пяти до восьми тысяч и от двадцати до тридцати тысяч рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU