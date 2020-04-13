«Я так и не попросила у неё прощения…»: девочка из Башкирии погибла страшной смертью

13 Апр 2020 2020-04-13T14:58:38+03:00

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В городе Бирске ученики одной из школ скорбят по девочке, отравившейся угарным газом. Напомним, трагический инцидент произошел 8 апреля на территории частного дома. Сестры – 14-летняя Арина и девятилетняя Ирина (имена изменены, – прим. авт) – отправились в баню и уже не смогли оттуда выйти. Тела девочек обнаружил их дедушка. Он вызвал скорую, но к приезду медиков старшая сестра скончалась. Младшую доставили в ближайшую больницу, где ее спасли врачи.

«Восьмое апреля – этот день я запомню на всю жизнь. В этот день умерла моя подруга, одноклассница и очень хороший человек. Она была красивая, добрая, жизнелюбивая и самая лучшая девочка во всем мире. Она всегда могла выслушать и дать совет, – написала одна из подруг погибшей Арины. – Я, да и весь класс, не забудем ее уже никогда! Пусть земля ей будет пухом! Она умерла, а я так и не попросила у нее прощения за свою глупость, которая принесла ей боль».

Известно, что совсем недавно сестры потеряли отца – он внезапно умер от пневмонии. Их мама сейчас находится в больнице. Дедушке пришлось взять временную заботу о девочках на себя, однако череда нелепых случайностей привела к еще одной трагедии в семье.

ИСТОЧНИК KP.RU