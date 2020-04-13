«Прошу не забывать, какую профессию мы выбрали»: глава Минздрава Башкирии обратился к врачам

13 Апр 2020 2020-04-13T14:34:36+03:00

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Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин обратился к республиканским медикам. В своем посте в инстаграме он попросил не забывать о том, какую профессию они выбрали.

«Сегодня серьезно изменились реалии нашей работы, – начал Забелин. Сейчас время, когда на нас смотрят с надеждой и забывают, как вели себя по отношению к нам в последние годы. Сегодня мы не обслуживающий персонал, который обязан срочно, немедленно и с улыбкой выполнить медицинскую услугу, боясь жалобы». Он составил несколько обращений – каждое для отдельной категории врачей.

Первое касается тех, «кто сейчас на передовой, не жалея своего здоровья, спасает жизни людей». Забелин призвал их быть мужественными – «все видят вашу самоотверженность <…> стойкость и профессионализм».

Второе обращение главный медик республики посвятил тем, кто продолжает лечить обычных пациентов. Он попросил быть этих медиков «быть готовыми»: отрабатывать навыки, читать статьи и следить за опытом коллег. Ту же просьбу Забелин адресовал врачам, которые находятся в вынужденном резерве на самоизоляции и не могут оказывать помощь.

Последнее послание – и, к слову, самое воинственное – обращено к коллективам больниц, «у которых есть страх и неуверенность» и которые хотят «найти виновных и оказаться вдали от эпицентра». Министр провел параллель с военными медиками.

«Военнослужащий, выполняющий боевую задачу по приказу - не пишет жалоб, не ходит на собрания с требованием отменить приказ или выплатить командировочные досрочно, не оспаривает решения командиров, не выкладывает рыдания в соцсети с просьбой спасти и не поддаются панике. Так сражения нам не выиграть!», – заявил Забелин.

Он попросил брать пример с тех, кто достойно выполняет свой долг и «не забывать, какую профессию мы выбрали». «Поверьте, им тоже страшно. Но они профессионально выполняют свою работу».

ИСТОЧНИК KP.RU