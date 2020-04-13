2020-04-13T18:14:21+03:00
Происшествия

У избитого студента из Уфы отняли айфон и крестик

Случай произошел в северной части города
Рустем АХУНОВ
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17-летнего студента из Уфы избили, и отняли у него айфон и серебряный крестик.

Как стало известно «КП-Уфа» от собственного источника, случай произошел в Калининском районе башкирской столицы. Поздней ночью 7 апреля группа неизвестных парней набросилась на прохожего и избила его. После этого нападавшие отобрали у своей жертвы мобильный телефон, а также серебряный крестик с цепочкой.

Потерпевший парень решил обратиться к стражам порядка. В отделении полиции он составил примерный портрет одного из нападавших. Известно, что поиски злоумышленников начались в тот же день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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