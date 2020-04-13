У избитого студента из Уфы отняли айфон и крестик
17-летнего студента из Уфы избили, и отняли у него айфон и серебряный крестик.
Как стало известно «КП-Уфа» от собственного источника, случай произошел в Калининском районе башкирской столицы. Поздней ночью 7 апреля группа неизвестных парней набросилась на прохожего и избила его. После этого нападавшие отобрали у своей жертвы мобильный телефон, а также серебряный крестик с цепочкой.
Потерпевший парень решил обратиться к стражам порядка. В отделении полиции он составил примерный портрет одного из нападавших. Известно, что поиски злоумышленников начались в тот же день.
ИСТОЧНИК KP.RU