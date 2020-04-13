«Есть все»: замминистра здравоохранения Башкирии – про обеспеченность уфимской РКБ
Замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова рассказала о текущей ситуации в республиканской клинической больнице имени Куватова. По ее словам, в медучреждении царит «абсолютно рабочая атмосфера».
«Очень много сейчас предстоит сделать с точки зрения реструктуризации учреждения под ковидный госпиталь. Одновременно пациенты эвакуируются в один корпус – терапевтический. В структуре сформированы отделения для контактных больных, многопрофильные отделения и отделения для больных с ковид», – передала Кононова.
Она добавила, что в больнице «жизнь наладилась, все накормлены», лекарственных препаратов в РКБ достаточно – «там есть все, и даже с большим запасом».
ИСТОЧНИК KP.RU
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