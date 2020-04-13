На обочине трассы в Башкирии обнаружено тело 14-летней девочки

13 Апр 2020 2020-04-13T12:49:28+03:00

Она погибла в результате ДТП

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На обочине трассе в Кушнаренковском районе Башкирии обнаружено тело 14-летней девочки. Об этом сообщает республиканская госавтоинспекция.

фото: ГИБДД РБ

Известно, что ребенок погиб в результате ДТП. Авария произошла сегодня утром, 13 апреля, на десятом километре автодороги Шарипово-Первушино. Неизвестный водитель за рулем вазовской «шестерки» опрокинул машину, а затем бросил авто и скрылся. На месте аварии и была найдена мертвая девочка.

фото: ГИБДД РБ

Сотрудники ГИБДД разыскивают автомобилиста и выясняют обстоятельства трагедии. Полицейские обратились с просьбой к очевидцам аварии сообщить любую информацию о происшествии.

ИСТОЧНИК KP.RU