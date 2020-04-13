На обочине трассы в Башкирии обнаружено тело 14-летней девочки
На обочине трассе в Кушнаренковском районе Башкирии обнаружено тело 14-летней девочки. Об этом сообщает республиканская госавтоинспекция.
фото: ГИБДД РБ
Известно, что ребенок погиб в результате ДТП. Авария произошла сегодня утром, 13 апреля, на десятом километре автодороги Шарипово-Первушино. Неизвестный водитель за рулем вазовской «шестерки» опрокинул машину, а затем бросил авто и скрылся. На месте аварии и была найдена мертвая девочка.
фото: ГИБДД РБ
Сотрудники ГИБДД разыскивают автомобилиста и выясняют обстоятельства трагедии. Полицейские обратились с просьбой к очевидцам аварии сообщить любую информацию о происшествии.
ИСТОЧНИК KP.RU