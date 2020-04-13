Какие предприятия откроют в Башкирии в период самоизоляции: Радий Хабиров дал новое указание
Правительство Башкирии разрешило работать салонам оптики и парикмахерским в режиме полной самоизоляции по коронавирусу. Соответствующее решение огласил первый вице-премьер Андрей Назаров.
Политик заявил, что владельцы этих предприятий во время самоизоляции по коронавирусу должны будут неукоснительно соблюдать все санитарные нормы – обработка помещений, соблюдение дистанции между посетителями и работа в перчатках. В случае нарушений салонам и парикмахерским грозит закрытие.
Радий Хабиров добавил, что решение об открытии этих предприятий в Башкирии во время самоизоляции по коронавирусу – хоть и «в очень жестких условиях» – было принято по просьбе жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU