Какие предприятия откроют в Башкирии в период самоизоляции: Радий Хабиров дал новое указание

13 Апр 2020 2020-04-13T12:42:36+03:00

Оптики и парикмахерских будут работать в жестких санитарных условиях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под угрозой закрытия оптики и парикмахерские должны соблюдать все санитарные меры

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Правительство Башкирии разрешило работать салонам оптики и парикмахерским в режиме полной самоизоляции по коронавирусу. Соответствующее решение огласил первый вице-премьер Андрей Назаров.

Политик заявил, что владельцы этих предприятий во время самоизоляции по коронавирусу должны будут неукоснительно соблюдать все санитарные нормы – обработка помещений, соблюдение дистанции между посетителями и работа в перчатках. В случае нарушений салонам и парикмахерским грозит закрытие.

Радий Хабиров добавил, что решение об открытии этих предприятий в Башкирии во время самоизоляции по коронавирусу – хоть и «в очень жестких условиях» – было принято по просьбе жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU