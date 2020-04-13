В Башкирии общее количество заболевших коронавирусом достигло 107 человек

13 Апр 2020 2020-04-13T12:05:49+03:00

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Сегодня, 13 апреля, на ежедневном брифинге оперштаба по коронавирусной инфекции в Башкирии было объявлено, что количество больных COVID-19 в республике достигло 107 человек. По словам замминистра здравоохранения Ирины Кононовой, 86 из них госпитализирован, а остальные находятся дома – у них заболевание протекает в легкой форме. Восемь человек за все время были выписаны с полным выздоровлением (+1 за сутки).

В стационарах республики с подозрением на коронавирус находятся 262 человек (+35 за сутки), среди которых 11 несовершеннолетних детей.

По данным центра эпидемиологии и гигиены всего в Башкирии проведено 20961 исследование на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU