В Башкирии общее количество заболевших коронавирусом достигло 107 человек
Сегодня, 13 апреля, на ежедневном брифинге оперштаба по коронавирусной инфекции в Башкирии было объявлено, что количество больных COVID-19 в республике достигло 107 человек. По словам замминистра здравоохранения Ирины Кононовой, 86 из них госпитализирован, а остальные находятся дома – у них заболевание протекает в легкой форме. Восемь человек за все время были выписаны с полным выздоровлением (+1 за сутки).
В стационарах республики с подозрением на коронавирус находятся 262 человек (+35 за сутки), среди которых 11 несовершеннолетних детей.
По данным центра эпидемиологии и гигиены всего в Башкирии проведено 20961 исследование на коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU