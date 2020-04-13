В Башкирии к ответственности за нарушение самоизоляции привлекут около 2,5 тысячи человек

13 Апр 2020 2020-04-13T11:47:06+03:00

Только в Уфе было составлено более шестисот протоколов

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В Башкирии к административной ответственности за нарушение самоизоляции привлекут еще 2,5 тысячи человек. Об этом сегодня, 13 апреля, на оперативке в правительстве сообщил секретарь межведомственного совета общественной безопасности республики Алексей Касьянов.

«В текущие выходные работа была серьезно усилена. Только по Уфе было составлено более 600 протоколов на лиц, нарушивших режим самоизоляции. Сотрудниками органов внутренних дел задокументировано практически 2,5 тысячи фактов нарушения режима – соответственно, эти лица тоже в ближайшие дни будут привлечены к административной ответственности, на них составят протоколы», – сообщил Касьянов.

По его словам, в Башкирии в профилактических мероприятиях по пресечению нарушений режима полной самоизоляции задействовано 13 тысяч правоохранителей, более 900 членов народных дружин и 300 сотрудников общественных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU