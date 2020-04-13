«Для нас это огромная проблема»: Радий Хабиров высказался о ситуации в РКБ

13 Апр 2020 2020-04-13T11:39:47+03:00

Глава Башкирии посетовал, что большое количество врачей заболело и не может лечить пациентов

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Сегодня, 13 апреля, во время очередного оперативного заседания в правительстве Башкирии Радий Хабиров снова вернулся к теме с республиканской клинической больницей им. Куватова, закрытой на карантин из-за вспышки коронавируса.

- Помимо того, что это огромная проблема для нас, это же еще огромный пласт врачей выбивается. Где мы найдем столько врачей? – заявил Радий Хабиров

Напомним, что сегодня ночью главврач РКБ Эльза Сыртланова на своей странице в соцсетях поделилась информацией, что у 52 пациентов подтвердился коронавирус. А на прошлой неделе стало известно, что первичный положительный тест на COVID-19 получили 170 пациентов и медиков РКБ им. Куватова.

ИСТОЧНИК KP.RU