«Боритесь за каждого»: Радий Хабиров обратился к главе минздрава
Сегодня 13 апреля стало известно, что в Башкирии общее число больных коронавирусом составило 107 человек. Об этом сообщил глава минздрава Максим Забелин во время оперативного совещания в правительстве. Радий Хабиров, услышав, что есть и летальные исходы от вируса, обратился к Забелину и попросил сделать все возможное, чтобы пациенты выжили.
- Боритесь за каждого. Я понимаю, что это сложно. Я помню, вы докладывали, что у нас ряд пациентов находится в сложном положении, но боритесь за каждого, - сказал глава региона.
Также Хабиров поручил Забелина разобраться и решить проблему в РКБ имени Куватова, где произошла вспышка коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU