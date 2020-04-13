«Боритесь за каждого»: Радий Хабиров обратился к главе минздрава

13 Апр 2020 2020-04-13T11:30:41+03:00

Также Хабиров поручил Забелина разобраться и решить проблему в РКБ имени Куватова, где произошла вспышка коронавируса.

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Сегодня 13 апреля стало известно, что в Башкирии общее число больных коронавирусом составило 107 человек. Об этом сообщил глава минздрава Максим Забелин во время оперативного совещания в правительстве. Радий Хабиров, услышав, что есть и летальные исходы от вируса, обратился к Забелину и попросил сделать все возможное, чтобы пациенты выжили.

- Боритесь за каждого. Я понимаю, что это сложно. Я помню, вы докладывали, что у нас ряд пациентов находится в сложном положении, но боритесь за каждого, - сказал глава региона.

Также Хабиров поручил Забелина разобраться и решить проблему в РКБ имени Куватова, где произошла вспышка коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU