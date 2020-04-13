Глава Минздрава прокомментировал закрытие уфимской больницы из-за коронавируса

13 Апр 2020 2020-04-13T11:29:43+03:00

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Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин прокомментировал решение о закрытии 21-й городской больницы в Уфе из-за коронавируса. У одного из пациентов диагностировали пневмонию.

«В 21 больнице на стационарном лечении находился пациент с острой хирургической патологией, у которого диагностирована внебольничная пневмония. Данный пациент переведен в инфекционный госпиталь. Стационар работает в карантинном режиме. Проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия с целью недопущения распространения внутрибольничной инфекции. Также будут взяты дополнительные тесты у сотрудников, оказывавших медпомощь пациенту», – сказал Забелин.

Он добавил, что такие же карантинные мероприятия проводятся еще в трех стационарах республики: в Стерлитамаке, Октябрьском и Белебее.

ИСТОЧНИК KP.RU