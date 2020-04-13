Глава Минздрава прокомментировал закрытие уфимской больницы из-за коронавируса
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин прокомментировал решение о закрытии 21-й городской больницы в Уфе из-за коронавируса. У одного из пациентов диагностировали пневмонию.
«В 21 больнице на стационарном лечении находился пациент с острой хирургической патологией, у которого диагностирована внебольничная пневмония. Данный пациент переведен в инфекционный госпиталь. Стационар работает в карантинном режиме. Проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия с целью недопущения распространения внутрибольничной инфекции. Также будут взяты дополнительные тесты у сотрудников, оказывавших медпомощь пациенту», – сказал Забелин.
Он добавил, что такие же карантинные мероприятия проводятся еще в трех стационарах республики: в Стерлитамаке, Октябрьском и Белебее.
ИСТОЧНИК KP.RU