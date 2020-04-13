«Ситуация непростая»: Радий Хабиров – о распространении коронавируса в Башкирии

13 Апр 2020 2020-04-13T11:11:54+03:00

Он призвал направить "все умение" на борьбу с очагами COVID-19

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Глава Башкирии прокомментировал ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе. По словам Радия Хабирова, в республике все непросто.

«Ситуация в республике непростая. У нас идет рост каждый день. У нас появляются очаги заболевания. Мы с большим трудом пытаемся их погасить и помочь людям, которые остались в РКБ имени Куватова. У нас появляются и другие очаги. Сейчас все наше умение должно быть направлено на то, чтобы бороться с этими очагами».

Напомним, по последним данным, только в одной РКБ имени Куватова COVID-19 подтвердился у 52 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU