2020-04-13T10:57:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Статистика коронавируса в Башкирии на 13 апреля: подтвердились 23 новых случая

Общее число зараженных достигло 107 человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фото: Андрей АБРАМОВ
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В Башкирии за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 23 человек. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф. Таким образом, общее количество выявленных зараженных за все время в республике составило 107 человек. Число умерших от COVID-19 в регионе пока остается неизменным – 1 человек.

Где именно были зарегистрированы новые случаи заражения, пока неизвестно. Информацию должен дать Минздрав Башкирии на ежедневном брифинге.

Напомним, минувшей ночью глава РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова сообщила, что положительный тест на коронавирус в медучреждении сдали 52 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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