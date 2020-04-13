«Она до последнего держалась»: в Уфе у врача, рассказавшей о ситуации в РКБ, появились симптомы коронавируса

13 Апр 2020 2020-04-13T10:44:15+03:00

Изменить размер текста: A A

У завотделением ревматологии уфимской РКБ имени Куватова Риммы Камаловой появились симптомы коронавирусной инфекции. Об этом сообщил ее сын Тимур Уразметов в беседе с корреспондентом «КП-Уфа». По его словам, несмотря на осложнения, врач - как и другие медики - продолжает работать, потому что отделение больше не на кого оставить.

«У нее температура 37,8. Горло болит. Озноб. Тело все ломит. Плохо себя чувствует. Тест на коронавирус ей, как и всем, делали еще 6 апреля. Им устно сказали, что у них результат отрицательный на тот момент, но эта информация уже не актуальна, – сказал Уразметов. – Сейчас уже у многих врачей положительные результаты. Я не говорю, у всех, но у многих. Мама продолжает работать. Она не слегла, там слечь невозможно – 41 пациент, некоторые в тяжелом состоянии. Им не на кого оставить отделение. Там все заболели, она до последнего держалась. Другие медики тоже продолжают работать, несмотря на осложнения. Обещали прислать двух терапевтов каких-то, но пока только на словах».

Напомним, именно Римма Камалова рассказала о плачевной ситуации с коронавирусом, сложившейся в главной республиканской больнице, которая в настоящей момент находится на карантине. Завотделением назвала вспышку COVID-19 в РКБ «российским Уханем».

ИСТОЧНИК KP.RU