Жительница Башкирии на самоизоляции изрезала любовника

13 Апр 2020 2020-04-13T13:33:48+03:00

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В Башкирии пьяная женщина изрезала своего любовника ножом, находясь на самоизоляции.

Как сообщил осведомленный источник «КП-Уфа», драма разыгралась в Иглинском районе Башкирии еще 10 апреля, однако известно о ней стало только сейчас. В одном из домов 40-летняя женщина распивала алкоголь вместе со своим 56-летним любовником.

В один момент парочка повздорила, и дама несколько раз ударила своего сожителя ножом в спину. Вскоре на место приехали медики, которые увезли пострадавшего в больницу. Женщину доставили в отделение полиции. Она была мертвецки пьяна.

Напомним, что ранее в Башкирии во время самоизоляции молодой мужчина ударил отчима вилкой и ножом.

ИСТОЧНИК KP.RU