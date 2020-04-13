При столкновении автомобилей в Уфе пострадали двое годовалых детей

13 Апр 2020 2020-04-13T09:17:32+03:00

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В ДТП в уфимском микрорайоне Сипайлово пострадали пять человек, среди которых трое детей. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция. Ведомство предоставило видео аварии, которое засняла камера наблюдения.

Дорожный инцидент произошел накануне днем, 12 апреля, на пересечении улиц Маршала Жукова и Баязита Бикбая. Столкнулись Hyundai IX-35, которой управлял 48-летний уфимец, и «Лада Приора», за рулем которой сидел 33-летний мужчина.

фото: ГИБДД РБ

В результате аварии травмы получили четыре человека из отечественного автомобиля: водитель и его пассажиры – два годовалых ребенка и 60-летняя женщина. Помощь медиков также понадобилась 49-летней пострадавшей из Hyundai.

Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано четыре автоаварии, в которых травмы получили 11 человек.

ДТП в уфимском Сипайлово, пострадали двое годовалых детей // 13.04.

ИСТОЧНИК KP.RU