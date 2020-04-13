Башкирия стала лидером антирейтинга по количеству сокращенных рабочих мест

13 Апр 2020 2020-04-13T08:29:32+03:00

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Башкирия заняла последнюю строчку – 85-ю – в рейтинге регионов по числу созданных рабочих мест. Соответствующее исследование по данным 2017-2019 годов провели аналитики агентства «РИА Новости».

За последние три года в республике сократилось 85 тысяч рабочих мест. На двух предпоследних позициях расположились Оренбургская область и Пермский край (в обоих регионах -77 тысяч рабочих мест). Эксперты полагают, что главным фактором сокращения являются демографические процессы – в частности, миграция населения. За последние десять лет происходит «переток» работников в экономические центры страны.

Лидерами рейтинга по количеству созданных рабочих мест за последние три года стали Московская область (+200 тысяч), Москва (+89 тысяч), Краснодарский край (+85 тысяч), Челябинская область (56 тысяч) и Санкт-Петербург (+53 тысячи).

ИСТОЧНИК KP.RU