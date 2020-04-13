В уфимской РКБ коронавирус подтвердился у 52 пациентов – главврач
У 52 пациентов РКБ имени Куватова в Уфе подтвердился коронавирус. Об этом сегодня ночью, 13 апреля, на своей странице в фейсбуке сообщила главврач медучреждения Эльза Сыртланова.
«Сегодня в стенах больницы в условиях карантина работают порядка 700 медицинских работников и столько же пациентов. С пневмониями в больнице находятся 130 пациентов, 6 из них в реанимации, подтвержденный анализ на коронавирус у 40% из них (52 пациента)», – написала руководитель больницы. По ее словам, РКБ обеспечена всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Эльза Сыртланова добавила, что «не бежит от проблем и не покидает свое рабочее место», продолжая руководить больницей и оставляя «в ней всю душу и сердце».
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что первичный тест на COVID-19 сдали 170 пациентов и медиков РКБ им. Куватова. Всего, по данным регионального Минздрава, коронавирус подтвержден у 84 жителей республики.
ИСТОЧНИК KP.RU
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