Самоизоляция довела: житель Башкирии гулял по городу без штанов и пугал людей
Накануне поздно вечером в Стерлитамаке заметили неадекватного мужчину, который разгуливал по улице Артема в одной футболке. На нем не было штанов, и он явно был нетрезв. Местные жители сняли его похождения на видео из окон многоэтажек и выложили в социальные сети.
На роликах видно, как стерлитамаковец едва сохраняя равновесие пытается кудат-то идти. В руках у него был какой-то пакет, поэтому авторы ролика предположили, что он пошел выносить мусор. По дороге он потерял брюки и нижнее белье. В самом конце видео, мужчину забирают полицейские.
Мнения жителей Стерлитамака на счет такой прогулки разделились. Кто-то из комментаторов в соцсетях забавлялся, просматривая это видео, а кто-то заявил, что вид такого человека пугает женщин и детей.
В Стерлитамаке неадекватный мужчина выносит мусор.
ИСТОЧНИК KP.RU