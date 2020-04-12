2020-04-12T20:34:20+03:00
Общество

Самоизоляция довела: житель Башкирии гулял по городу без штанов и пугал людей

Неадекватного мужчину заметили в Стерлитамаке
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Накануне поздно вечером в Стерлитамаке заметили неадекватного мужчину, который разгуливал по улице Артема в одной футболке. На нем не было штанов, и он явно был нетрезв. Местные жители сняли его похождения на видео из окон многоэтажек и выложили в социальные сети.

На роликах видно, как стерлитамаковец едва сохраняя равновесие пытается кудат-то идти. В руках у него был какой-то пакет, поэтому авторы ролика предположили, что он пошел выносить мусор. По дороге он потерял брюки и нижнее белье. В самом конце видео, мужчину забирают полицейские.

Мнения жителей Стерлитамака на счет такой прогулки разделились. Кто-то из комментаторов в соцсетях забавлялся, просматривая это видео, а кто-то заявил, что вид такого человека пугает женщин и детей.

В Стерлитамаке неадекватный мужчина выносит мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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